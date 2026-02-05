Crans-Montana Eleonora Daniele attacca i Moretti dopo la lettera d' accuse all' Italia | Vittime prese in giro

Eleonora Daniele attacca duramente i Moretti dopo la lettera che accusava l’Italia sulla strage di Crans-Montana. La conduttrice ha commentato con fermezza le parole di Jacques e Jessica Moretti, definendole vittime prese in giro. La polemica si infiamma e apre un fronte acceso tra i protagonisti della vicenda.

Eleonora Daniele sbotta in tv contro i coniugi Moretti dopo la lettera inviata ai dipendenti del bar Le Constellation che contengono anche delle accuse all'Italia. Nella missiva i proprietari del locale teatro della strage di Crans-Montana se la prendono con la stampa italiana, colpevole di aver diffuso "spregevoli menzogne" su di loro. E affermano di star collaborando "pienamente" con gli inquirenti, mentre i fatti dicono altro. Crans-Montana, a Storie Italiane la lettera dei Moretti ai dipendenti Eleonora Daniele attacca Jacques e Jessica Moretti "Familiari delle vittime presi in giro" Crans-Montana, a Storie Italiane la lettera dei Moretti ai dipendenti Nella puntata di stamattina, 5 febbraio, di Storie Italiane su Rai1 si è parlato delle ultime novità sul caso della strage di Crans-Montana.

Jacques e Jessica Moretti scrivono ai dipendenti del teatro di Crans-Montana, dove si è verificata la strage, e si scagliano contro la stampa italiana.

Jacques Moretti si trova nella sua villa di Lens, vicino a Crans-Montana, dopo essere stato temporaneamente rilasciato dalle autorità svizzere.

