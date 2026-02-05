Cozzolino Cdp | Economia circolare leva per la competitività

L’economia circolare si fa strada tra le imprese italiane. Secondo il rappresentante di Cdp, questa strategia può portare vantaggi concreti, rafforzando la competitività e la capacità di resistere alle sfide del mercato. Le aziende stanno iniziando a guardare con interesse a modelli più sostenibili, che potrebbero fare la differenza anche in ottica futura.

(Adnkronos) – L'economia circolare offre "vantaggi significativi" per le imprese italiane ed è "fattore di competitività e resilienza per l’intero sistema economico nazionale ed europeo". Mariangela Cozzolino, responsabile Competence Center Economia Circolare e Clean Tech di Cdp, fa il punto con l'Adnkronos su evoluzione, opportunità e sfide di un modello economico di produzione e consumo basato su riutilizzo, riparazione e riciclo. "L’Italia si distingue in Europa tra i Paesi più virtuosi nella transizione verso un'economia circolare – osserva – Le esperienze più mature nel settore si concentrano sul riciclo ma, negli ultimi anni, si registra da parte delle imprese un aumento del livello di adozione di pratiche circolari che spaziano dal design sostenibile ai servizi che permettono di allungare la vita del prodotto, segnalando un approccio sempre più integrato lungo l’intera filiera produttiva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pulvera, startup brianzola specializzata nel recupero degli scarti tessili, ha conquistato il Premio Startup 2025 nell’ambito dell’economia circolare.

