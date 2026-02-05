Così in Brianza si arredano i bunker segreti dei magnati e dei potenti della terra

In Brianza, alcuni bunker segreti sono diventati veri e propri gioielli dell’arredamento. La storia di Riva Mobili d’Arte nasce nel 1998, quando l’azienda inizia a trasformare spazi nascosti in ambienti di design, destinati ai magnati e ai potenti di tutto il mondo. Oggi questa impresa fattura 6,7 milioni di euro e rappresenta un esempio di eccellenza del made in Italy nella regione.

I mobili di lusso della Brianza finiscono nelle case di presidenti, magnati e uomini potenti di tutto il globo. Un fatturato di milioni in crescita, così come in aumento sono anche i dipendenti. Chi c'è al timone del marchio che lavora solo con clienti stranieri Dagli hotel e le navi da crociera con il padre, ai bunker segreti dei capi di Stato. La storia dell'azienda è iniziata nel 1998 e oggi è un gioiellino del made in Italy della Brianza con un business molto particolare. Un lavoro complicato perché prevede anche la cura di bunker segreti, vie di fuga, biblioteche con scomparti per accedere a caveau.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Riva Mobili D Arte

Un'analisi delle recenti conversazioni rivela come eventi come Davos e le vicende dei Beckham siano diventati argomenti ricorrenti nelle discussioni quotidiane.

La seconda stagione di Paradise si avvicina e il trailer appena uscito fa salire l’attesa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Riva Mobili D Arte

Argomenti discussi: Pioggia e maltempo, poi torna il sole: le previsioni su Monza e Brianza; Carate Brianza: countdown per il palazzetto dello sport ancora senza collaudi; La volata finale verso Monza: la Fiamma Olimpica scende lungo la Brianza e accende l’attesa; Renate col vento in poppa. Preso l’attaccante Fall.

Così in Brianza si arredano i bunker segreti dei magnati e dei potenti della terraI mobili di lusso della Brianza finiscono nelle case di presidenti, magnati e uomini potenti di tutto il globo. Un fatturato di milioni in crescita, così come in aumento sono anche i dipendenti. Chi c ... monzatoday.it

Non è stata solo una fiaccola: così la Brianza ha vissuto la sua giornata da fiamma olimpicaLa Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 attraversa la Brianza tra scuole, pioggia ed entusiasmo. Ora l’attesa è tutta per Monza. monza-news.it

Così oggi su Monza Brianza - Il Giorno. #acmonza #SerieB #Cutrone #Calciomercato facebook