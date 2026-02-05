Così i satelliti russi Luch minacciano le comunicazioni europee

Due satelliti russi da ricognizione hanno intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti europei in orbita geostazionaria. La scoperta è stata fatta da alcuni sistemi di sorveglianza spaziale, che hanno rilevato attività insolite e tentativi di intercettazione. La notizia preoccupa le autorità europee, che temono possibili problemi di sicurezza nelle telecomunicazioni. Per ora, le agenzie spaziali stanno monitorando la situazione, ma l’episodio segna un passo avanti nelle tensioni tra Russia e Europa nello spazio.

Due satelliti russi da ricognizione avrebbero intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti europei in orbita geostazionaria. A riportarlo è il Financial Times, secondo quanto emerso da valutazioni convergenti di funzionari della sicurezza europea, che parlano di un’attività sistematica e finora non resa pubblica, con potenziali implicazioni critiche per la sicurezza delle infrastrutture spaziali del continente. Secondo le stesse fonti, i veicoli spaziali russi, noti come Luch-1 e Luch-2, avrebbero effettuato manovre ravvicinate e prolungate, posizionandosi per settimane all’interno dei coni di trasmissione dei satelliti europei, così da intercettarne i flussi di dati. 🔗 Leggi su Formiche.net

La guerra tra Russia e Occidente si sposta nello spazio.

La Russia ha intercettato le comunicazioni di alcuni satelliti europei.

