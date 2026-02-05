Cosenza Contrada Tenimento nel fango | Confaim Faisa minaccia Procura per intervento urgente

Nella zona di Contrada Tenimento a Cosenza, il fango invade le strade e l’acqua ristagna da giorni. Le persone che vivono lì sono esasperate. Confaim Faisa minaccia di rivolgersi alla Procura se non si interviene subito. La situazione resta critica e nessuno sembra aver messo mano ai problemi.

**Contrada Tenimento a Cosenza, in fango: Confaim Faisa minaccia Procura per intervento urgente** A Cosenza, nella zona della Contrada Tenimento, l’acqua non defluisce più come dovrebbe. Quando piove, non si tratta soltanto di un fastidio: è un pericolo. Le cunette sono in stato di abbandono, le fogne non funzionano, e l’allagamento diventa un problema quotidiano per gli abitanti. La situazione è ormai così grave che la Segreteria Provinciale della FAISA-CONFAIL ha inviato al sindaco Franz Caruso e all’assessore Damiano Covelli una richiesta formale d’intervento urgente. Ecco il messaggio che ha accompagnato la segnalazione: “Intervento urgente o andremo in Procura”.🔗 Leggi su Ameve.eu

