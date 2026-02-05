Cos’è il norovirus che nel Villaggio Olimpico ha colpito quattro giocatrici finlandesi di hockey

L’allarme norovirus si fa sentire nel Villaggio Olimpico di Milano. Quattro giocatrici finlandesi di hockey sono state colpite, tutte risultate positive al virus. La situazione preoccupa gli organizzatori, che continuano a monitorare la salute degli atleti presenti.

Allarme norovirus nel Villaggio Olimpico di Milano. Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey su ghiaccio sono risultate positive al norovirus, altamente contagioso e causa di gastroenteriti acute. Le atlete sono state isolate, al pari delle loro compagne di stanza. Tutto questo a poche ore dal debutto nel torneo olimpico, previsto la sera del 5 febbraio contro il Canada. La Finlandia (bronzo a Pechino 2022), per scendere in campo dovrà schierare almeno 17 giocatrici, incluse due portiere, cosa a questo punto non scontata. La squadra in via precauzionale ha annullato gli allenamenti e gli impegni con i media. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Quattro giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio sono state messe fuori dagli allenamenti dopo aver contratto il norovirus.

