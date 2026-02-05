Cosa si è fatto Fredrik Moeller? Forfait per la discesa e recupero lampo per il superG alle Olimpiadi?

Fredrik Moeller si è fatto male durante la prima prova della discesa libera a Bormio. Il norvegese, caduto poco dopo il secondo intermedio sulla pista Stelvio, è stato portato in ospedale con l’elicottero. La sua partecipazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è in forse, visto che ha saltato la discesa. Tuttavia, Moeller ha recuperato in fretta e si è presentato al via del superG, dimostrando di voler comunque esserci.

Fredrik Moeller è caduto gravemente durante la prima prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella giornata di mercoledì 4 febbraio, il norvegese è scivolato poco dopo il secondo intermedio della temibilissima pista Stelvio di Bormio, è stato poi condotto verso la zona di arrivo e successivamente sopraggiunto l’elicottero, che ha portato l’atleta in ospedale. Non si è trattato della prima caduta stagionale per il 25enne, che era già finito sdraiato sulla neve in Val Gardena prima di Natale, senza però riportare delle conseguenze. Lo scandinavo aveva incominciato benissimo l’annata agonistica con due piazzamenti di lusso nei superG statunitensi validi per la Coppa del Mondo (quinto a Copper Mountain e secondo a Beaver Creek), ma poi ha iniziato a faticare terribilmente ed è rientrato in top-30 soltanto in un’occasione (24mo nel superG di Kitzbuehel). 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Fredrik Moeller

Ultime notizie su Fredrik Moeller

32 Fredrik Moeller @The_EOC è a terra, leggero infortunio per lui, ma si rialza #MilanoCortina2026 x.com

Una caduta terribile, un incidente che sarebbe potuto costargli carissimo. Fredrik ha lasciato la pista della discesa olimpica in elicottero facebook