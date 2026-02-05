Cosa fare con Freeman a Varese | analisi e prospettive

A Varese, la Pallacanestro si prepara al 2026 con alcune sfide sul campo. La squadra ha migliorato la difesa, ma fatica a trovare un ritmo in attacco. Gli allenatori e i giocatori cercano soluzioni per far decollare la fase offensiva e rilanciare le speranze di una buona stagione. La situazione resta aperta e tutto dipende da come si svilupperanno le prossime partite.

Nel 2026 Pallacanestro varese mostra una traiettoria contraddistinta da una difesa più solida, accompagnata da una fase offensiva che fatica a decollare. Gli innesti di Iroegbu e Stewart hanno innescato una crescita difensiva, ma il primo scorcio del nuovo anno registra un trend di risultati poco favorevoli in campo, con un solo successo nelle ultime quattro gare. Le statistiche più recenti indicano progressi difensivi evidenti, tra cui palle recuperate, palle perse forzate e una gestione meno permissiva delle conclusioni da oltre l'arco. Sul versante offensivo, invece, permangono difficoltà strutturali: si rimane agli ultimi posti per punti segnati, palle perse e percentuali dall'arco, e la classifica dei rimbalzi torna a posizionarsi in fondo, dopo i segnali di miglioramento registrati a dicembre.

