Cosa dice l'Ufficio parlamentare di bilancio sulla crescita economica in Italia | il ruolo di Pnrr e investimenti

L'Ufficio parlamentare di bilancio segnala che l'economia italiana cresce ancora debolmente. La ripresa è più stabile rispetto alle previsioni di autunno, ma resta lenta. Il ruolo di Pnrr e investimenti sembra ancora limitato, e i segnali di miglioramento sono timidi.

L'ultima nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio delinea una crescita ancora debole per l'economia italiana, ma più stabile rispetto alle attese di autunno. Il rafforzamento atteso nel biennio 2026-2027 dipenderà soprattuto dalla domanda interna, dall'attuazione del Pnrr e dal contesto internazionale.

