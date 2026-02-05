Cosa comprano online gli italiani | le statistiche aggiornate
In Italia, sempre più persone scelgono di fare acquisti su internet. Nel 2025, sono stati registrati 32,5 milioni di utenti che hanno comprato almeno una volta online. La crescita del commercio digitale è evidente e il Paese si dimostra molto attento a questa tendenza.
In tutto il mondo il commercio digitale è cresciuto ma l’Italia si è dimostrata particolarmente pronta al cambiamento, basti pensare che nel 2025 si sono raggiunti i 32,5 milioni di utenti che hanno fatto shopping online. Ma quali sono le categorie più cliccate? A registrare un vero e proprio boom è il settore dell’arredamento con un +8% rispetto al 2024. I dati della ricerca di Idealo mostrano che questa categoria si classifica al terzo posto per attivazioni dell’avviso di prezzo, subito dopo elettronica e giocattoli. Scrivanie, sedie ergonomiche, librerie modulari: tutto finisce nel carrello digitale.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Nel 2025, l’e-commerce italiano si conferma un settore in crescita, adattandosi alle nuove esigenze dei consumatori.
