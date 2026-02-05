Matteo Salvini torna al centro delle polemiche in modo inatteso. È emerso che il suo nome compare decine di volte nelle email di Steve Bannon, dove vengono aggiornati i rapporti con Jeffrey Epstein e le sue connessioni con le destre europee. La scoperta apre nuovi interrogativi sulla presenza del leader leghista in un network complesso e controverso.

Il suo nome compare decine di volte nelle mail con le quali Steve Bannon aggiornava Epstein sui suoi rapporti con le destre europee Nei milioni di pagine degli “Epstein files” sono contenuti i nomi di centinaia di persone, e tra questi c’è anche quello di Matteo Salvini, che compare un’ottantina di volte. Non perché il segretario della Lega abbia mai avuto a che fare direttamente con Jeffrey Epstein, il ricco finanziere di New York condannato per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e al centro di un enorme scandalo in sviluppo da anni. Ma perché a parlare di lui a Epstein in molte conversazioni private era Steve Bannon, il consigliere e stratega politico di Donald Trump che tra il 2018 e il 2019 aggiornò con frequenza il finanziere sui suoi progressi nei suoi sforzi per raccogliere fondi e favorire l’ascesa dei partiti di estrema destra in Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa c’entra Matteo Salvini con gli “Epstein files”

Approfondimenti su Matteo Salvini

La scoperta dei cosiddetti Epstein files, pubblicati dal Dipartimento di Giustizia americano, ha riacceso l’attenzione anche in Italia.

