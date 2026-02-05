Cosa c' è nel nuovo decreto sicurezza e cosa succede da subito

Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che entra in vigore subito. Il provvedimento introduce norme più stringenti sull’immigrazione e rafforza i poteri delle forze di polizia. Tra le misure, ci sono restrizioni più severe per i richiedenti asilo e nuove regole per le operazioni di polizia in emergenza. La situazione cambia già da oggi, con conseguenze immediate sul territorio e sulle procedure di sicurezza.

Il testo del nuovo decreto sicurezza intitolato "disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" è stato approvato. Il nuovo decreto sicurezza affronta temi come immigrazione, zone rosse e misure di ordine pubblico. Scudo penale anche per i cittadini e cauzione per chi organizza cortei. Nella bozza del testo al vaglio del consiglio dei ministri si leggono alcune strette che il governo ha intenzione di apportare, da subito, per regolare manifestazioni di piazza ma anche per contrastare l'immigrazione irregolare. Scudo penale esteso e il fermo preventivo che diventa accompagnamento ma su cui valuta un pm.

