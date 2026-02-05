Corso Ifoa a Mantova | primo assistente di studio odontoiatrico specializzato in chirurgia orale
Mantova apre un nuovo percorso per chi vuole lavorare in uno studio odontoiatrico. Per la prima volta, il corso di assistente di studio odontoiatrico si svolge in città e introduce tecnologie innovative come i visori per la realtà aumentata. Gli studenti possono così esercitarsi in situazioni pratiche, come se fossero in un vero studio, grazie a strumenti all’avanguardia. La novità interessa molti giovani che cercano un’opportunità concreta nel settore sanitario.
**Mantova, 5 febbraio 2026** — Per la prima volta, il corso per **Assistente di Studio Odontoiatrico** è arrivato a Mantova, con un’esperienza formativa che trova il suo apice nella **nuova metodologia di insegnamento**, con l’uso di **visori per la realtà aumentata**, strumento che permette di simulare situazioni reali in ambito medico. Questo è il nuovo modello di formazione proposto da **Ifoa**, l’ente specializzato in ambito socio-sanitario, che per la prima volta in Italia ha deciso di portare avanti un percorso di formazione in grado di rispondere a una crescente domanda di figure professionali nel settore sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu
