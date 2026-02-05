Corriere dello Sport | Napoli Di Lorenzo si opera Ho giocato sei mesi sul dolore

Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto ieri pomeriggio a un intervento chirurgico al piede sinistro a Napoli. Il giocatore ha deciso di operarsi dopo aver passato sei mesi a giocare nonostante il dolore, causato dall’infortunio al ginocchio rimediato contro la Fiorentina sabato scorso al Maradona. Ora dovrà stare fuori per qualche tempo, ma almeno ha risolto il problema che lo aveva ostacolato nelle ultime partite.

Giovanni Di Lorenzo è stato operato ieri pomeriggio a Napoli al piede sinistro, approfittando dello stop imposto dall'infortunio al ginocchio rimediato sabato contro la Fiorentina al Maradona. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l'intervento è servito a risolvere un problema cronico e invalidante che il capitano azzurro si portava dietro dall'inizio della stagione. L'episodio che ha fatto scattare l'allarme è arrivato nell'ultima gara di campionato: un'azione difensiva senza contatti violenti, ma con un movimento innaturale che aveva fatto temere il peggio.

