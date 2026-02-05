Corriere dello Sport – il dato da record in tutto il mondo

La sessione di calciomercato invernale appena conclusa ha battuto ogni record, secondo quanto conferma il Corriere dello Sport. Centinaia di acquisti e cessioni hanno movimentato il mercato, con club pronti a spendere senza precedenti. La finestra si è chiusa con sorprese e colpi di scena, dimostrando che anche in inverno il calcio italiano e internazionale non si ferma.

2026-02-05 17:11:00 Arrivano conferme dal Corriere: È stata una sessione di calciomercato da record quella invernale appena trascorsa. In tutto il mondo il mercato di gennaio 2026 ha registrato un altissimo numero di trasferimenti, sia nel calcio professionistico maschile che in quello femminile. Il dato è il più alto di sempre per la finestra invernale, con un incremento del 3% rispetto al primato del 2025, stabilito solamente dodici mesi fa. Calcio maschile, quasi seimila trasferimenti. Durante la sessione di calciomercato di gennaio 2026 sono stati completati più di 5.900 trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – il dato da record in tutto il mondo Approfondimenti su Corriere Del Sport Corriere dello Sport : “In pressing sullo scudetto. Roma-Napoli da record” Prima pagina Corriere dello Sport: “Dischetto scavato per il rigore: Pavlovic ha dato buca a Stanciu” Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, sabato 10 gennaio 2026, si segnala l’incidente tra Pavlovic e Stanciu durante un’azione di rigore, con il difensore che ha lasciato il campo prima di concludere. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Corriere Del Sport Argomenti discussi: Lazio, lezione di vuoto; Champions League, le designazioni arbitrali: Turpin per Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmund-Inter; Roma al bivio: Gasperini vuole vincere subito, il club investe sugli Under; Gasperini aspetta il terzo indizio. Corriere dello Sport Il Giovane e il Santos del golNon era una partita ufficiale, ma i segnali arrivati dal Training Center di Castel Volturno meritano attenzione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, nell’allenamento congiunto di m ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Torna Dionisi, ma il Palermo guarda in altoIl Palermo di Inzaghi prende forma dopo il mercato: duttilità tattica, rotazioni e gestione delle energie in vista del rush finale. Empoli primo banco di prova al Barbera. ilovepalermocalcio.com Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, attraverso i suoi canali social ha voluto rispondere ai tanti commenti sulla "potenza" della figura del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nelle vicende del calcio italiano, evidenziando il suo punto di vista. facebook Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la #Juventus ha messo nel mirino due colpi a parametro zero in vista della prossima stagione x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.