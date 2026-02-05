Corrado Carnevale, il giudice noto per aver fermato l’assassinio dei suoi simboli, è morto a Roma all’età di 95 anni. Venerdì 5 febbraio 2026, la notizia ha fatto il giro del mondo giudiziario. Carnevale, che nel 1985 era diventato il più giovane presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione, aveva passato decenni a difendere le sue idee e a resistere alle pressioni. Era chiamato il “giudice ammazzasentenze” per il suo modo deciso di affrontare i casi più complessi, e ora la

Corrado Carnevale è morto a Roma, all’età di 95 anni, venerdì 5 febbraio 2026. Era il “giudice ammazzasentenze”, come lo aveva definito al suo ritorno alla guida della Prima Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, un ruolo in cui era entrato nel 1985, a soli cinquantacinque anni, rendendolo il più giovane presidente di sezione nella storia dell’Istituto. La sua morte è stata annunciata in piena giornata, in mezzo a nubi sparse e a temperature che oscillavano intorno a nove gradi, con vento da nord e probabilità di pioggia solo del 6%. Ma la notizia non è solo una data, un nome, un’età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Corrado Carnevale, il giudice che aveva reso impossibile l'assassinio dei suoi simboli

