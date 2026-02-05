Corona-Signorini ascoltati manager Google

I responsabili di Google Italia sono stati ascoltati dai pubblici ministeri nell’ambito dell’inchiesta sul caso Corona-Signorini. Sono stati convocati come persone informate sui fatti e hanno risposto alle domande degli investigatori. La vicenda continua a tenere banco, e al momento non ci sono dettagli su eventuali sviluppi o accuse formali.

Alcuni responsabili di Google Italia sono stati convocati dai pm e ascoltati come persone informate sui fatti nell'ambito di uno dei fascicoli aperti sul cosiddetto caso Corona-Signorini. Le audizioni dei testimoni state effettuate nella tranche a carico di manager della filiale italiana del colosso del web e di quella irlandese, sede centrale europea, per concorso in diffamazione con l'ex agente fotografico e ricettazione di chat e immagini mostrati da Corona nelle puntate del suo format Falsissimo su YouTube, che fa capo a Google, su quello che ha definito "sistema Signorini" fatto di "ricatti e favori sessuali richiesti".

