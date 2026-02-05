Corazza si presenta | A Pescara stavo benissimo ma a Cesena faccio un passo in avanti nella mia carriera
Questa mattina Tommaso Corazza si è presentato ufficialmente come nuovo difensore del Cesena. Accompagnato dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini, il giocatore ha parlato subito del suo passato e delle sue aspettative: “A Pescara stavo benissimo, ma qui faccio un passo avanti nella mia carriera”. La conferenza si è tenuta nella sala stampa dello stadio Dino Manuzzi, con Corazza che ha mostrato entusiasmo per questa nuova sfida.
Quest’oggi, giovedì 5 febbraio, c'è stata la presentazione del nuovo difensore bianconero Tommaso Corazza che, accompagnato dal Consigliere d’Amministrazione Massimo Agostini, si è presentato ai giornalisti presenti nella sala stampa dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi.È stato proprio Massimo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Cesena Stadio
Catanzaro-Pescara, è 3-3 show. Abruzzesi avanti due volte, Buso li gela, Corazza li salva al 93'
Jakirovic si presenta: «Inter passo più grande della carriera. Mi ispiro a Bastoni». Poi svela il retroscena su Sucic
Jakirovic si presenta come nuovo acquisto dell’Inter, definendo questa esperienza come la più importante della sua carriera.
Ultime notizie su Cesena Stadio
Argomenti discussi: Calciomercato Pescara, dall’Avellino arriva Milani Sgarbi fa il percorso inverso; Berserk Figuarts Zero Touche Métallique Bandai, la recensione.
La conferenza stampa di presentazione del nuovo #difensore bianconero Tommaso #Corazza. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.