Corazza si presenta | A Pescara stavo benissimo ma a Cesena faccio un passo in avanti nella mia carriera

Questa mattina Tommaso Corazza si è presentato ufficialmente come nuovo difensore del Cesena. Accompagnato dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini, il giocatore ha parlato subito del suo passato e delle sue aspettative: “A Pescara stavo benissimo, ma qui faccio un passo avanti nella mia carriera”. La conferenza si è tenuta nella sala stampa dello stadio Dino Manuzzi, con Corazza che ha mostrato entusiasmo per questa nuova sfida.

