Cops are ‘actively looking at everyone’ as a suspect in Nancy Guthrie’s disappearance — including son-in-law

La scomparsa di Nancy Guthrie tiene tutti con il fiato sospeso. La polizia di Pima County sta esaminando ogni possibile pista, incluso il famigliare più vicino, il genero. Il responsabile, il sheriff Chris Nanos, ha confermato che nessuno è stato escluso dalle indagini. La comunità aspetta risposte mentre le forze dell’ordine proseguono le ricerche.

Investigators are “actively looking at everyone” as a suspect in Nancy Guthrie’s mysterious disappearance, Pima County Sheriff Chris Nanos said in a press conference Thursday afternoon. When a reporter asked whether Nanos was investigating Guthrie’s son-in-law Tommaso Cioni, Nanos replied, “We’re actively looking at everybody we come across in this case. Everybody. We would be irresponsible if we didn’t talk to everybody.” Nanos went on to list “the Uber driver,” who drove Guthrie, 84, to Cioni and his wife Annie Guthrie’s home for dinner Saturday evening, “the gardener” and “the pool person.” “It’s so cliché, but everybody’s still a suspect in our eyes. 🔗 Leggi su Pagesix.com © Pagesix.com - Cops are ‘actively looking at everyone’ as a suspect in Nancy Guthrie’s disappearance — including son-in-law Approfondimenti su Nancy Guthrie Cops Deny Report Claiming Savannah Guthrie's Brother-In-Law 'May Be' a Suspect La polizia di Pima County ha confermato che al momento nessuno è stato ancora individuato come sospettato nel caso della scomparsa di Nancy Guthrie. Cops reveal timeline of Nancy Guthrie’s harrowing final minutes before disappearance in press conference La polizia ha ricostruito gli ultimi momenti di Nancy Guthrie prima della scomparsa, svelando dettagli agghiaccianti durante una conferenza stampa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sheriff: No Person Of Interest Yet In Nancy Guthrie's Disappearance : bit.ly/4qf3spL President Donald Trump shared new details of his conversation with Savannah Guthrie regarding her mother Nancy Guthrie's disappearance in a Truth Social post on Wednesday, Feb. 4. : Dimitrios Kambouris/Getty; Nathan Congleton/NBC facebook Tracce di sangue assieme a tracce di un ingresso forzato sono state trovate all'ingresso della casa da cui domenica è scomparsa Nancy Guthrie, la madre 84enne dell'anchor della Nbc Samantha Guthrie. Le autorità dell'Arizona sospettano un possibile seq x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.