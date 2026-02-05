La Virtus Bologna perde in casa contro l’ASVEL Villeurbanne con il punteggio di 80-70. La squadra di casa arriva in campo con diversi infortunati, tra cui Matt Morgan, Momo Diouf e Alessandro Pajola, e questa volta anche senza il pieno roster. Nonostante l’impegno, i bolognesi non riescono a fermare gli avversari e incassano la terza sconfitta casalinga di fila in Eurolega. La partita si è giocata a ritmo intenso, ma alla fine sono stati gli ospiti a festeggiare.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Una Virtus Bologna decisamente incerottata (tornava a disposizione Alen Smajlagic ma mancavano all'appello Matt Morgan, Momo Diouf e Alessandro Pajola) rimedia la terza sconfitta interna consecutiva in Eurolega perdendo 80-70 contro l’ASVEL Villeurbanne. Rimasti di fatto in testa per tutto l’arco della gara (la Virtus ha infatti avuto soltanto un’estemporanea fiammata che le ha permesso di mettere la testa avanti dopo l'intervallo), i transalpini – che hanno dominato 42-28 la battaglia sotto i tabelloni – sono stati trascinati dalla grande energia di Braian Angola (15 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) e Mbaye Ndiaye (16 punti e 8 rimbalzi) e da un Glynn Watson salito esponenzialmente di colpi in un quarto quarto in cui ha mandato a bersaglio 12 dei suoi 19 punti totali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppe europee: una Virtus incerottata cade in casa contro l'ASVEL

La Virtus Bologna perde in casa contro l'Asvel, ultima in classifica.

La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria nel derby di Eurolega, battendo Milano 97-85.

