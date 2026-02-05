Coppa Italia l’Inter in turnover supera 2-1 il Torino e vola in semifinale

Questa sera l’Inter ha battuto il Torino 2-1 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha fatto turnover, ma ha comunque trovato il modo di vincere grazie ai gol di Bonny e Diouf. Per il Torino, Kulenovic ha segnato il gol della bandiera. L’Inter vola avanti nel torneo, mentre il Torino esce a testa alta.

Sarà l'inter la prima semifinalista della Coppa Italia: battuto il Torino 2-1. A segno Bonny e Diouf per i nerazzurri, Kulenovic per il Toro Sarà stata l'atmosfera particolare della Coppa Italia, o forse la necessità di guardare oltre le certezze abituali, ma Inter-Torino è stata soprattutto la celebrazione delle novità. Scelte inedite, volti nuovi, tanta gioventù e un pizzico di coraggio: così l'Inter di Cristian Chivu conquista la semifinale di Coppa Italia superando 2-1 il Torino in una sfida tutt'altro che scontata, giocata in campo neutro a Monza davanti a poco più di 13 mila spettatori, lontano dal San Siro impegnato nei preparativi per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Coppa Italia, l'Inter in turnover supera 2-1 il Torino e vola in semifinale Approfondimenti su Inter Torino Coppa Italia, l'Inter col turnover va in semifinale: Torino battuto 2-1 L'Inter di Christian Chivu supera il turno di coppa con una formazione rinnovata e batte il Torino 2-1 ai quarti di finale. Coppa Italia, l'Inter stende il Torino e vola in semifinale L'Inter batte il Torino 2-1 all'U-Power Stadium di Monza e si guadagna il pass per le semifinali di Coppa Italia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. TORINO-MODENA 1-0 | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2025/26 Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Coppa Italia. L'Inter è in semifinale: Torino battuto 2-1 - Bonny e Diouf, l'Inter batte il Torino e va in semifinale; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Inter-Torino: probabili, Pio Esposito e Bonny contro Kulenovic. Inter-Torino, Chivu avanti in Coppa Italia e Baroni eliminato. Tutte le dichiarazioni

