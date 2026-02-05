Coppa Italia | Inter-Torino 2-1 nerazzurri in semifinale

L’Inter ha battuto il Torino 2-1 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. La partita si è giocata all’U-Power Stadium, con i nerazzurri che hanno vinto nonostante le rotazioni in formazione. Una vittoria importante, arrivata grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti.

AGI - All' U-Power Stadium, un' Inter rimaneggiata dal turnover stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano Bonny e Diouf: per i granata, invece, ha segnato Kulenovic. La partita si è giocata a Monza, visto l'impiego di San Siro per l'imminente cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Rispetto alla gara contro la Cremonese, Chivu fa ruotare tutto l'undici titolare, lasciando a casa Dimarco e Zielinski e schierando i giovani Kamate e Cocchi, provenienti dall' Under 23. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Coppa Italia: Inter-Torino 2-1, nerazzurri in semifinale Approfondimenti su Inter Torino Inter-Torino 2-1, nerazzurri in semifinale di Coppa Italia All'U-Power Stadium di Monza, l’Inter batte il Torino 2-1 e vola in semifinale di Coppa Italia. Inter-Torino 2-1, i nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia 2026 L’Inter batte il Torino 2-1 a Monza e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Inter 2-1 Torino: Nerazzurri in semifinale di Coppa Italia #seriea #inter #torino #coppaitalia Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Perché Inter-Torino dei quarti della Coppa Italia si gioca a Monza e non a San Siro?; Coppa Italia, Inter-Torino: tutto quello che c'è da sapere; Inter-Torino, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Inter-Torino: aperta la vendita libera. Coppa Italia: Inter-Torino 2-1, nerazzurri in semifinaleAGI - All'U-Power Stadium, un'Inter rimaneggiata dal turnover stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano ... msn.com Bonny e Diouf stendono il Torino: l'Inter torna in semifinale in Coppa ItaliaAll'U-Power Stadium di Monza i nerazzurri battono di misura i granata (2-1) raggiungendo il penultimo atto della coppa nazionale ... msn.com Anche Bonny mette la sua firma nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. In difficoltà De Vrij #SportMediaset facebook L’ #Inter vola in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri battono 2-1 il #Torino x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.