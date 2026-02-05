Coppa Italia | Inter-Torino 2-1 nerazzurri in semifinale

L’Inter ha battuto il Torino 2-1 e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. La partita si è giocata all’U-Power Stadium, con i nerazzurri che hanno vinto nonostante le rotazioni in formazione. Una vittoria importante, arrivata grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti.

AGI - All' U-Power Stadium, un' Inter  rimaneggiata dal  turnover  stacca il pass per la  semifinale  di  Coppa Italia, superando il  Torino  per 2-1. A decidere il primo match dei quarti di finale, ci pensano  Bonny  e  Diouf: per i granata, invece, ha segnato  Kulenovic. La partita si è giocata a  Monza, visto l'impiego di  San Siro  per l'imminente cerimonia d'apertura delle  Olimpiadi di Milano-Cortina. Rispetto alla gara contro la Cremonese,  Chivu  fa ruotare tutto l'undici titolare, lasciando a casa Dimarco e Zielinski e schierando i giovani  Kamate  e  Cocchi, provenienti dall' Under 23. 🔗 Leggi su Agi.it

