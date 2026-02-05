Coppa di prima categoria Scarlino Bracciali regala la semifinale

Questa mattina lo Scarlino ha battuto 1-0 il suo avversario e si è qualificato per le semifinali di Coppa Toscana di Prima categoria. Bracciali ha segnato il gol decisivo, permettendo alla squadra giallorossa di passare il turno.

Lo Scarlino vince 1-0 e supera i quarti di finale di Coppa Toscana di Prima categoria. Un gol di Bracciali è valso alla squadra giallorossa il passaggio in semifinale. La sfida, che si è disputata a Bagno di Gavorrano, ha visto Scarlino e Gambassi Terme sfidarsi in maniera oculata. I senesi hanno provato a giocare di rimessa, ma i giallorossi non si sono fatti sorprendere per poi colpire con l’esterno Bracciali. Un gol pesantissimo per la formazione di Cavaglioni che poi ha tenuto botta nel finale contro gli assalti degli ospiti. SCARLINO: Bigoni, Politi, Bracciali, Fabbri, Majuri, Marretti, Ciurli, Tartaglione, Villani, Bigliazzi, Bastieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa di prima categoria. Scarlino, Bracciali regala la semifinale Approfondimenti su Scarlino Coppa Calcio prima categoria. Il Gambassi saluta la Coppa Toscana Bracciali spenge i sogni dei termali Questa sera il Gambassi ha eliminato il Bracciali dalla Coppa Toscana. Calcio, Coppa Toscana di Prima Categoria. Carrarese Giovani, esame Staffoli La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Scarlino Coppa Argomenti discussi: Coppa Toscana Prima Categoria, Pietà in campo per i quarti di finale; Coppa Prima categoria Trentino. Ecco come sono andati i sedicesimi di finale; Coppa di Prima Categoria Trentino .Turno impegnativo per Porfido Albiano e Primiero; Coppa Liguria Prima Categoria. Stasera il ritorno dei quarti di finale per tre accoppiamenti: il programma. Coppa Toscana Prima Categoria: lo Scarlino in campo per i quarti di finale contro il GambassiGavorrano – Si scende in campo quest’oggi per i quarti di finale di Coppa Toscana di Prima Categoria, con lo Scarlino del mago Cavaglioni che sarà di scena al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavor ... grossetosport.com Prima categoria. Coppa Toscana, Incisa sfida la PietàIn campo domani le squadre ancora in corsa nella Coppa Toscana di Prima Categoria. Si giocano i quarti di finale, con due società fiorentine impegnate. Alle 15 l’ Ideal Club Incisa va a fare visita al ... lanazione.it L’Inter di Chivu è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. Domani l’altra sfida Atalanta-Juventus, settimana prossima in campo Napoli-Como e Bologna-Lazio: chi vincerà il trofeo facebook Coppa Italia, l'Inter è la prima semifinalista. Ora aspetta la vincente di Napoli-Como x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.