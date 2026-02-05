Coppa Davis | cinque motivi per seguire le qualifiche del primo turno senza i grandi nomi

Le qualifiche della Coppa Davis iniziano senza i grandi nomi, ma con molte storie interessanti. Sono 13 le coppie di nazionalità diverse che si sfidano in questo primo turno, con l’obiettivo di arrivare alla fase finale. Le modifiche del 2019 hanno cambiato le regole, ma il torneo resta sempre una sfida emozionante.

**Le qualifiche della Coppa Davis si avviano senza i grandi nomi, ma con storie da seguire.** Sono 13 le coppie di nazionalità che si sfideranno in questo primo turno, per tentare di salire al via della fase finale, nel rispetto delle modifiche introdotte nel 2019. Ma l’assenza di giocatori tra i primi dieci classificati rende il primo turno un’occasione per osservare nuove dinamiche, per ascoltare i nomi meno comuni, per vedere se la tensione tra squadra e singolo è ancora forte. Sembra un’epoca di transizione: la Gran Bretagna, con Jack Draper, torna a giocare in Norvegia; la Serbia, invece, punta a vincere la Spagna per accedere alla seconda fase.🔗 Leggi su Ameve.eu

