Coppa alla Narnese Sconfitto l’Atletico

Questa sera la Narnese vince 2-1 contro l’Atletico BMG e conquista la coppa. La partita si è decisa nel secondo tempo, con i gol di Passaquieti e Dantraccoli. L’Atletico, invece, ha segnato solo una rete con Gonzalez e non è riuscito a recuperare il risultato. La squadra di casa ha mostrato più determinazione e ha portato a casa il trofeo.

ATLETICO BMG 1 NARNESE 2 ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Tapia, Maselli, Menchinella; Giustini (43' st Santoni), Valentini, Gonzalez, Petterini (39' st Malizia), Cavitolo; Passaquieti, Dantraccoli. A disp.: Carnevali, Rinalducci, Cantor Lobo, Vitaloni, Gambacurta, Mangianti. All.: Proietti. NARNESE (4-3-3): Pitaro; Fontana, Rodriguez, E. Rossi, Pinsaglia; Manni, Leonardi (35' st Martini), Colangelo (14' st Petrini); Perugini (43' st Blasi), Principi (36' st Perotti), Leone. A disp.: Bracaj, Pjetri, Aldrovandi, L. Rossi, Bordi. All.: Defendi. Arbitro: Uccelli di Perugia (Nardoni di Gubbio e Ricci di Perugia, IV ufficiale

