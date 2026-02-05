Convenzione per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale Scarica modello

Una nuova convenzione mette nero su bianco come le scuole possono collaborare con il Terzo settore per promuovere percorsi di cittadinanza attiva tra gli studenti. L’accordo riguarda gli alunni delle scuole medie che hanno ricevuto sanzioni disciplinari, come l’allontanamento dalle lezioni. La collaborazione vuole offrire loro opportunità di coinvolgimento e solidarietà, con l’obiettivo di riavvicinarli alla vita scolastica e alla comunità. La convenzione, già disponibile in modello scaricabile, definisce ruoli e procedure per mettere in atto questi percorsi

L'allegata Convenzione disciplina in modo organico e puntuale la collaborazione tra l'Istituzione scolastica e i soggetti del Terzo settore accreditati per l'attuazione di percorsi di cittadinanza attiva e solidale rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado destinatari di sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni.

