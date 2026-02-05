I Carabinieri di Bologna hanno fermato due giovani di 29 anni nel giardino Arcobaleno. Durante il controllo, hanno trovato e sequestrato 600 grammi di hashish. I due sono stati subito arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. La polizia ha continuato le verifiche per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

Due arresti e 600 grammi di hashish sequestrati: questo il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Bologna. Due giovani di 29 anni, uno originario di Bologna e l'altro della provincia di Napoli, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'intervento è avvenuto in via Azzurra, nei pressi del Giardino Arcobaleno, durante un controllo mirato a contrastare la vendita e l'acquisto di droga. L'operazione si è svolta nell'ambito di un'attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente frequentate da giovani e famiglie.

© Virgilio.it - Controlli presso il Giardino Arcobaleno di Bologna, arrestati due giovani per detenzione e spaccio

Arrestati due 29enni incensurati, entrambi italiani, fermati dai carabinieri per un controllo vicino al Giardino Arcobaleno. L’area era già finita sotto la lente dei militari dell’Arma facebook