Controllate oppure… Fabrizio Corona Mediaset avvisa le discoteche che lo ospiteranno

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta con un messaggio diretto alle discoteche italiane. Mediaset ha avvertito i locali che lo ospiteranno, ricordando loro di controllare bene chi entra. La disputa tra il paparazzo e il colosso televisivo si sposta così dalle televisioni alle notti delle discoteche, creando tensione e attenzione tra gli organizzatori.

La battaglia tra il colosso televisivo di Cologno Monzese e Fabrizio Corona si sposta dai monitor delle redazioni alle piste da ballo delle discoteche italiane. Dopo l'oscuramento totale dei profili social dell'ex re dei paparazzi, Mediaset ha calato un nuovo asso nella manica per tentare di arginare la narrativa del creatore di Falsissimo. È emerso infatti un documento strategico, inviato dallo Studio Legale Gulotta Varischi Pino, che punta a disinnescare l'ultimo megafono rimasto a Corona: le serate dal vivo. La lettera datata 4 febbraio, riferisce FanPage.it, è stata recapitata ai gestori dei locali che si preparano a ospitare l'ex paparazzo, come la Linea Eventi S.

