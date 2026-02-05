Contro la follia della tassa etica

La Danimarca ha la tassa più alta d’Europa sul reddito personale. Chi guadagna oltre i 375 mila euro all’anno paga circa il 60,5 per cento di tasse. La soglia e l’aliquota fanno discutere, mentre molti si chiedono se questa pressione fiscale sia sostenibile oppure no.

Raccolta firme contro la tassa etica. “Così sarà fuga di fica”, dicono le pornostar Il paese europeo con l’aliquota marginale più alta sul reddito personale è la Danimarca, dove al di sopra dei 375 mila euro annui si paga circa il 60,5 per cento. Se vi sembra tanto, sappiate che c’è di peggio: in Italia, i redditi derivanti dalla produzione e distribuzione di materiale pornografico sono soggetti alla cosiddetta tassa etica, cioè un’addizionale Irpef o Ires del 25 per cento. Questo significa che un professionista del settore, con un reddito superiore a 50 mila euro (85 mila se forfettario), dovrebbe sottostare a un’aliquota marginale del 68 per cento, al netto di addizionali regionali e locali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Contro la follia della tassa etica Approfondimenti su Danimarca Tassa Raccolta firme contro la tassa etica. “Così sarà fuga di fica”, dicono le pornostar La proposta di una tassa etica ha suscitato reazioni contrastanti. Fare video su OnlyFans comincia a costare caro: il problema della tassa etica Fare video su OnlyFans sta diventando più costoso a causa della tassa etica, un nuovo onere fiscale che sta creando difficoltà per i creator. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. How To Sell Without Selling (Service Business Masterclass) Ultime notizie su Danimarca Tassa Argomenti discussi: Il Royal Burger da 120 euro: a Cortina l’ultima follia della dog economy; Trump e la lezione di Polonio. Ovvero: del metodo nella follia; 'Lavoreremo da grandi', Albanese tra lo splendore lacustre e la follia della provincia; Follia a Pomezia, aggredisce la madre col coltello per 20 euro: arrestato 23enne. Follia a Casal di Principe, spara 3 colpi di pistola contro la moglieMomenti di forte paura si sono registrati nelle prime ore della mattinata a Casal di Principe, dove un grave episodio di violenza ... internapoli.it FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM: MULE’, CRIMINALIZZARE IL SI’ E’ L’ENNESIMA FOLLIA CONTRO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA»Ci mancava l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per chi voterà SI al referendum. Ora c’è, notificata senza alcuno sprezzo del ridicolo agli elettori italiani da Roberto Saviano. Si ag ... agenziagiornalisticaopinione.it Curiosità, impazienza, coraggio. E un pizzico di follia. Giampietro Vigorelli, al BSMT ci ha detto cos’è, per lui, la creatività. Il resto della puntata ti aspetta qui: https://youtu.be/lUm-LoJL0kksi=o-W5rj9_Pvr7gjN9 facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.