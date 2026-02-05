Contraffazione e proprietà intellettuale la Guardia di Finanza guida l’Europa per quattro anni

A L’Aja, due giorni di lavoro intenso hanno portato alla decisione di avviare un’operazione europea contro la contraffazione. Per quattro anni, la Guardia di Finanza guiderà le attività di controllo e contrasto tra i Paesi membri, con l’obiettivo di fermare le imitazioni di prodotti e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. È un passo importante per rafforzare la lotta contro il mercato illegale, che ogni anno provoca danni economici e danni ai marchi autentici.

**Un’operazione europea per quattro anni: la Guardia di Finanza guida la battaglia contro la contraffazione** A **l’Aja**, nei Paesi Bassi, **due giorni di intenso lavoro** hanno portato a una decisione strategica: l’inizio ufficiale di un’operazione comune per combattere la **contraffazione di prodotti e la violazione della proprietà intellettuale**, in Italia, in Europa e nel mondo. Le autorità italiane, guidate dalla **Guardia di Finanza**, hanno annunciato che saranno al centro di una campagna **durante quattro anni** – una durata significativa per un’operazione che coinvolgerà **30 paesi**, tra cui paesi dell’Unione Europea e altri membri del cosiddetto “extra UE”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

