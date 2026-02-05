L’ex premier Giuseppe Conte si prende 8 milioni di euro e subito si scaglia contro i calendari delle partite, accusando stress eccessivo sui giocatori. La sua critica arriva mentre il calcio italiano si divide tra chi chiede meno impegni e chi difende la programmazione attuale. Intanto, si ricorda che con Vergara, allora calciatore, Conte non avrebbe nemmeno giocato a nascondino. La questione dei ritmi serrati torna a infiammare il dibattito nel mondo del calcio.

Il dibattito sul calendario sempre più fitto e sul logorio dei calciatori è al centro del racconto calcistico italiano. In questo contesto, una voce autorevole invita a guardare oltre le lamentele, chiedendo responsabilità e soluzioni concrete. L’intervento analizza la gestione degli impegni, le dinamiche di rosa e le opportunità offerte dall’emergenza per aprire una prospettiva di sviluppo a medio e lungo termine. Secondo l’analisi proposta, le critiche ricorrenti sul carico di partite rischiano di restare una scusa se non accompagnate da una gestione efficace delle risorse. Si sottolinea che i dirigenti hanno responsabilità dirette nell’organizzazione degli impegni e che occorre assumersi l’impegno di trovare soluzioni, al di là dei elogi o delle critiche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Conte prende 8 milioni e critica i calendari, ma con Vergara non giocava nemmeno a nascondino

Approfondimenti su Conte Vergara

D’Agostino non le manda a dire e si rivolge direttamente a Conte, ricordando che prende 8 milioni l’anno e si lamenta dei calendari stretti.

Questa sera il Napoli batte la Fiorentina 2-1 e conquista tre punti importanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Conte Vergara

Argomenti discussi: Il monte ingaggi per la stagione 2025/2026 del Napoli: quanto guadagneranno Giovane e Alisson?; Conte furioso per il blocco del mercato: 240 milioni in positivo e fermano noi…; Noa Lang contro Conte: Non c'è mai stato feeling, trattato non in modo equo. La verità verrà a galla. A Napoli 9 su 10 non volevano che me ne andassi; Saccone: Con Benitez si giocava ogni 3 giorni, ma non avevamo tutti questi infortuni - CalcioNapoli24 | CN24.

D’Agostino punzecchia Conte: «Prende 8 milioni e si lamenta dei calendari, impari da Chivu». Le parole dell’ex centrocampistaD’Agostino punzecchia Conte: «Prende 8 milioni e si lamenta dei calendari, impari da Chivu». Le parole dell’ex centrocampista Il dibattito sui calendari intasati e il logorio dei calciatori continua a ... calcionews24.com

Conte (M5S): Governo prende in giro cittadini, stretta manifestazioni e nulla su trasporti o sanità facebook