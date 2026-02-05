I campioni italiani di beach volley Constantini e Mosaner si preparano a difendere il titolo olimpico. La pressione è tanta, ma loro preferiscono restare concentrati e non farsi distrarre dai commenti o dall’attenzione sui social. Loro vogliono solo scendere in campo e fare la loro partita, come sempre.

Guai a dir loro che dovranno rompere il ghiaccio. Meglio far scorrere un bel po' di indifferenza, perché a metterci il peso c'è già l'oro olimpico al collo cui ci si presenta davanti al proprio pubblico. Tocca a Stefania Constantini e ad Amos Mosaner aprire le competizioni azzurre dei Giochi di casa. Non un modo di dire, perché è a Cortina che Constantini ha scoperto il curling, fino ad arrivare all'oro nel misto con Mosaner a Pechino 2022. «Fa effetto pensare che faremo le Olimpiadi dove solitamente ci alleniamo», ha detto nei giorni scorsi. «Non ho mai visto una lista di pretendenti come quella di quest'anno», ha fotografato il dt Mariani, mettendo a fuoco l'altra difficoltà con cui si misureranno gli azzurri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Constantini e Mosaner, per il bis con la pentola che strega social e Google

Oggi il curling di Milano-Cortina entra nel vivo, ma l’Italia aspetta ancora il suo debutto.

Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026.

