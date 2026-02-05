Consiglio dei ministri approva al pacchetto sicurezza

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo pacchetto sicurezza. Il governo ha approvato un decreto legge e un disegno di legge che puntano a rafforzare la tutela dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico. Ora i testi passeranno alle Camere per la conversione in legge.

