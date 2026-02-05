Consiglio dei ministri approva al pacchetto sicurezza
Questa mattina il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo pacchetto sicurezza. Il governo ha approvato un decreto legge e un disegno di legge che puntano a rafforzare la tutela dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico. Ora i testi passeranno alle Camere per la conversione in legge.
Via libera dal Consiglio dei ministri al pacchetto sicurezza che prevede un decreto legge e un disegno di legge «a garanzia dei cittadini e dell’ordine pubblico». Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Il Consiglio dei ministri approva il nuovo pacchetto sicurezza e il decreto sul Ponte
Il pacchetto "Sicurezza" slitta, le nuove norme al vaglio del Colle. Il testo in Consiglio dei Ministri giovedì
Questa settimana il governo ha inviato al Quirinale il pacchetto di norme sulla sicurezza.
