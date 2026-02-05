Dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico del Torino, Baroni, ha parlato in conferenza stampa. Ha spiegato che si prende lo spirito e l’atteggiamento della squadra, facendo riferimento anche alla partenza di Asllani. Baroni ha detto che la squadra deve continuare a lavorare e che ci sono margini di miglioramento, ma senza nascondere le difficoltà affrontate.

Inter News 24 Conferenza stampa Baroni post Inter Torino: le parole del tecnico dei granata dopo il KO ai quarti di finale di Coppa Italia. La conferenza stampa di Marco Baroni al termine di Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 2 ad 1. SENSAZIONI – « Siamo dispiaciuti, ma la prestazione nel complesso mi è piaciuta. La squadra è stata ordinata nel primo tempo, anche se siamo stati un po’ passivi sulla palla. Nel secondo tempo abbiamo aggredito di più. Peccato, perché potevamo fare meglio nelle situazioni dei due gol. Ci sono le basi per lavorare. Abbiamo messo i nuovi in campo, nonostante fossero arrivati da poco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Baroni post Inter Torino: «Mi prendo lo spirito e l’atteggiamento, ecco perché Asllani è andato via»

Approfondimenti su Inter Torino

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’allenatore del Torino, Marco Baroni, ha commentato l’andamento della squadra e i progressi recenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Baroni: La risposta che volevamo con la squadra era questa. Tameze? Ha un'infiammazione al tendine; Cairo post Torino-Lecce 1-0: Mercato? Vorrei ancora un giocatore. Sui tifosi…; Torino, Baroni esalta Marianucci: Stava bene, mi ha dato grande disponibilità - CalcioNapoli24 | CN24; Allenatori post gara 23^ giornata: tutte le dichiarazioni dopo i 90 minuti.

Inter-Torino 2-1, Baroni in conferenza: Obrador l’ho visto bene, ma aveva solo…Le parole dell'allenatore del Torino in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia ... msn.com

Torino, Baroni: Peccato per le situazioni dei due gol. Asllani via? Vi spiego…Le parole dell'allenatore granata dopo il quarto di finale di Coppa Italia con il Torino ... msn.com

Inter-Torino 2-1, i nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia facebook

INTER-TORINO 2-1 (73'): Gol annullato a Prati per fuorigioco x.com