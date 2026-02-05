Conegliano-Lodz 3-0 | Santarelli e Chirichella commentano il momento positivo della squadra

L’Imoco Conegliano si prende una vittoria netta contro il Lodz, vincendo 3-0 e chiudendo bene il girone della CEV Champions League. Santarelli e Chirichella sottolineano che la squadra sta vivendo un momento positivo e che questa vittoria dà fiducia in vista delle prossime sfide. La partita si è giocata davanti a un pubblico molto presente, e le ragazze hanno dimostrato di essere in forma.

In una cornice di grande attenzione, l'Imoco Conegliano chiude il girone della CEV Champions League imponendosi con un perentorio 3-0 sul Lodz. La gara, risolta in poco più di un'ora, consolida la posizione di vertice e proietta la squadra verso i quarti di finale, confermando una fase di forma positiva e una gestione efficace delle energie del gruppo. La partita si è sviluppata con un dominio costante delle padrone di casa, che hanno imposto ritmo fin dall'inizio e mantenuto alta la linea di gioco in ogni set. I parziali hanno riflesso una solidità in fase di servizio e una difesa affidabile, elementi che hanno permesso di controllare l'andamento e chiudere l'incontro con tre set consecutivi: 25-17, 25-18 e 25-12.

