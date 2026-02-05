Con le prime convocazioni arrivate, i candidati ammessi al concorso per infanzia e primaria PNRR3 si preparano alla prova orale. Le convocazioni sono state inviate a chi ha superato il voto minimo e rientra nel gruppo degli ammessi. La prova si svolgerà a breve, e i partecipanti sono già in corsa per conquistare un posto.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

Ultime notizie su Concorso Infanzia

Argomenti discussi: D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – Avviso calendario prova orale (I convocazione); Concorso docenti PNRR 3: scioglimento della riserva; D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto AAAA – Costituzione della commissione giudicatrice (I Rettifica); Concorso Docenti PNRR3: Ultima Scadenza per Sciogliere la Riserva il 2 Febbraio 2026.

Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

Concorso docenti PNRR3, il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riservaI docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 ... orizzontescuola.it

Ieri abbiamo celebrato la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo con gli studenti vincitori del concorso “Infanzia negata: i bambini vittime della guerra, dal 1945 ai nostri giorni”. -1438 studenti delle scuole secondarie di primo facebook