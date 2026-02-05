Concorso all’Agenzia delle dogane nel 2026 | si prevede l’assunzione di 181 funzionari

Nel 2026 l’Agenzia delle dogane lancerà un nuovo concorso pubblico. Prevede di assumere 181 funzionari, come indicato nel Piano integrato di attività e organizzazione. La procedura sarà aperta nel corso dell’anno e riguarda un numero consistente di posti di lavoro.

Nel corso del 2026 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si prepara a bandire un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 181 funzionari, come previsto dal Piao, Piano integrato di attività e organizzazione, relativo al triennio che va dal 2026 al 2028. La selezione rientra nella programmazione delle nuove assunzioni della Pubblica Amministrazione e rappresenta un'importante opportunità per i laureati interessati a un impiego stabile nel settore pubblico. L'inserimento del concorso nel Piao costituisce un passaggio formale fondamentale: significa che l'Agenzia ha già individuato il fabbisogno di personale e ha pianificato le risorse necessarie per procedere con le assunzioni.

