Comunicato Stampa | CRV - Ok per l' Aula a Pda su cancellazione di anticipazioni liquidità nel SSN

La prima commissione del Consiglio Veneto ha dato il via libera unanime a una delibera che blocca l’anticipazione di liquidità nel Sistema sanitario regionale. La seduta si è svolta oggi a Venezia, con la partecipazione dell’assessore Giacinti, e si è deciso di approvare la proposta senza voti contrari.

(Arv) Venezia, 5 febbraio 2026 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega - Liga Veneta), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l'assessore regionale Filippo Giacinti, ha approvato all'unanimità il Disegno di deliberazione amministrativa n. 3, di iniziativa della Giunta regionale e di attuazione della legge di bilancio dello Stato 2026, che - in estrema sintesi - ha disposto, a decorrere dal 1' gennaio 2026, la cancellazione del debito relativo alla restituzione degli oneri dovuti dalle Regioni nei confronti dello Stato riguardanti le anticipazioni di liquidità erogate per favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, accogliendo così l'esito delle interlocuzioni tra Stato e Regioni avvenute nel corso del 2025 e che riguarda, in particolare, Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Ok per l'Aula a Pda su cancellazione di anticipazioni liquidità nel SSN Approfondimenti su Veneto Consiglio Comunicato Stampa: CRV - Illustrato pdl su demanio lacuale; presa d'atto Rend su Piano regionale gestione rifiuti Il Parlamento ha approvato un disegno di legge che tutela il demanio lacuale del lago di Garda. Comunicato Stampa: CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta, Identità Comunali, case e studi di illustri del Veneto Nella seduta di oggi, la Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha esaminato tre proposte di legge presentate dai consiglieri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Veneto Consiglio Argomenti discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta, Identità Comunali, case e studi di illustri del Veneto; Comunicato Stampa: CRV - Illustrato pdl su demanio lacuale; presa d'atto Rend su Piano regionale gestione rifiuti; Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: Università di Padova tra le migliori in Europa; Comunicato Stampa: CRV - Eletti i componenti di Giunta per il regolamento e Consiglio autonomie locali. Comunicato Stampa: CRV - Ok a criteri per contributi a comuni montani e bilancio Fondazione Comelico Dolomiti - CST(Arv) Venezia 16 apr. 2025 - La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della ... lagazzettadelmezzogiorno.it Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione: Ok a Rendiconto 2024. Modifica organizzazione trasporto pubblico localeSeconda commissione – Ok a Rendiconto Generale. Modifica disciplina e organizzazione trasporto pubblico locale. Affitto sociale garantito in Comuni ad alta tensione abitativa e turistica (Arv) Venezia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Comunicato stampa. La sezione di Trani del Partito Socialista Italiano, nell'esprimere apprezzamento per l'imminente completamento e inaugurazione del parcheggio sotterraneo... Leggi l'articolo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.