Comunicati e reazioni sull’assassinio di Saif al-Islam Gheddafi

È arrivata una conferma che Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso. Fonti mediatiche hanno rivelato come sono andate le cose, confermando così la fine del 53enne secondogenito dell’ex leader libico. La notizia ha fatto rapidamente il giro e ha acceso le reazioni di vari attori, tra commenti e dichiarazioni ufficiali.

È arrivata una conferma di fonti mediatiche sulle modalità dell'uccisione di Saif al-Islam Gheddafi, il 53enne secondogenito del "Colonnello" che resse la Libia per più di tre decenni. L'imboscata. Il portale di notizie Fawasel Media riferisce le parole di Abdulla Othman, consigliere politico di Saif. Lo avrebbe assassinato un gruppo di quattro uomini mascherati. Gli avrebbero teso un'imboscata presso la sua casa di Zintan, nella Libia occidentale, a 136 chilometri da Tripoli. In un post ha annunciato la morte anche l'avvocato di Saif Khaled al-Zaidi. Ribadisce la versione di Othman anche un altro legale della vittima, Marcel Ceccaldi, che ha parlato di un commando di quattro persone che hanno fatto irruzione nella casa a Zintan.

