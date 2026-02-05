Compra una e-bike dopo 2 ore gliela rubano|VIDEO

Un ragazzino compra una e-bike e, dopo due ore, la vede sparire. Mentre giocava a calcetto con gli amici, qualcuno gli ha rubato la bicicletta appena comprata. La scena si è svolta in fretta, lasciando il giovane senza il suo nuovo acquisto e i genitori spaesati davanti a questa rapina lampo.

Un acquisto sognato, durato appena 120 minuti. È l'amara vicenda accaduta a Portici, dove un ragazzino si è visto sottrarre la propria bicicletta elettrica nuova fiammante mentre giocava una partita di calcetto con gli amici. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 2 febbraio presso i campi.

