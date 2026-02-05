Compie due rapine nel giro di due mesi poi aggredisce un addetto alla sicurezza

Gli agenti di polizia di Rovereto hanno arrestato mercoledì un uomo sospettato di aver messo a segno due rapine tra dicembre e gennaio in altrettanti negozi della città. Il sospettato, che si era reso responsabile anche di un’aggressione a un addetto alla sicurezza, era riuscito a sfuggire alle forze dell’ordine per alcuni mesi. La cattura è arrivata dopo una serie di indagini e testimonianze raccolte nelle scorse settimane.

Nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio gli agenti di polizia hanno rintracciato (e arrestato) il presunto autore di due rapine avvenute in due attività commerciali di Rovereto tra i mesi di dicembre e gennaio.Si tratta, almeno secondo i primi riscontri, di un cittadino di 37 anni ben noto sia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Rovereto rapine

A Genova, un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di rapina impropria, dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza in un negozio.

Tra ottobre e novembre 2025, sono state registrate quattro rapine e tentate rapine ai danni di minorenni nelle stazioni di Chiavenna e Morbegno, nonché su un treno regionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rovereto rapine

Argomenti discussi: Falsi poliziotti, rapine vere; Due rapine in pochi giorni: messo in fuga con lo spray al peperoncino; Dietro le due rapine, lo stesso autore; Rapine violente ad anziane. In carcere un 41enne.

Due rapine, un autoreIl 44enne arrestato per il colpo a un distributore di Sant’Antonino avrebbe compiuto anche quello di Cadenazzo ... rsi.ch

Rapine in sequenza tra Ostia e Fiumicino, arrestato 37enneIn mezz’ora ha messo a segno un colpo e tentato il secondo, minacciando le vittime con una pistola Fiumicino, 2 febbraio 2026 – Aveva messo a segno, nel giro di mezz’ora, tra Ostia e Fiumicino, due ra ... ilfaroonline.it

Compie due rapine tra Ostia e Fiumicino, arrestato dalla polizia un 37enne romano facebook