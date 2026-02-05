Como Women cambio in panchina a sorpresa | esonerato Stefano Sottili a pochi giorni dalla Juventus

F.C. Como Women ha annunciato di aver esonerato Stefano Sottili, a pochi giorni dalla partita contro la Juventus. La decisione è arrivata senza preavviso, lasciando il team senza guida tecnica in vista di un impegno importante. La società non ha ancora indicato il nome del nuovo allenatore, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo con la nuova situazione.

F.C. Como Women ha comunicato di aver sollevato Stefano Sottili dall'incarico di allenatore della prima squadra. La società ha ringraziato il tecnico "per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata", augurandogli "il meglio per il prosieguo della sua carriera".

