Questa mattina, il Consiglio regionale della Campania ha ufficialmente insediato le sue Commissioni permanenti. L’evento si è svolto alla presenza del presidente Massimiliano Manfredi, che ha presieduto la riunione. Ora i membri delle commissioni si preparano a lavorare sui primi dossier, portando avanti le funzioni previste dalla legge.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto nella giornata odierna l’insediamento ufficiale delle Commissioni consiliari permanenti presso il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi. Un passaggio istituzionale che segna l’avvio operativo dell’attività delle Commissioni per la nuova fase dei lavori dell’assemblea. Nel corso della seduta è stata ufficializzata la composizione dell’Ufficio di Presidenza della IV Commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti). Alla presidenza è stato riconfermato Luca Cascone (A Testa Alta), mentre il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista–Italia Viva–Noi di Centro) è stato eletto all’unanimità e per acclamazione Vice-Presidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Commissioni consiliari ufficiali in Campania: insediamento al Consiglio regionale

Approfondimenti su Consiglio Regione Campania

A oltre un mese dall’insediamento, il Consiglio regionale della Campania non ha ancora formato le commissioni.

Il 12 gennaio, il consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l'inizio delle attività di approfondimento e valutazione delle materie di competenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Campania, Roberto Fico eletto presidente del Consiglio regionale

Ultime notizie su Consiglio Regione Campania

Argomenti discussi: Convocazione della Prima Commissione Consiliare Amministrativo-Finanziaria; Regione Campania, nominati i presidenti di commissione -; COMMISSIONI CONSILIARI. A TESTA ALTA, E’ BRACCIO DI FERRO TRA LUCA CASCONE E GENNARO OLIVIERO; Regione Campania, Simeone rinuncia alla Commissione.

Decisi i presidenti delle 8 commissioni consiliari regionali in CampaniaDopo oltre un mese di discussione trovata la quadra sulle presidenze delle 8 commissioni regionali della Campania ... fanpage.it

Commissioni consiliari Campania, De Luca pigliatutto: A testa alta sarà rilevante in Consiglio regionaleNell’intesa sulle commissioni regionali la spuntano i deluchiani di A testa alta. Nodo Trasporti: verso Cascone, tra malumori M5s, Avs e del sindaco di Napoli. fanpage.it

Regione Campania, definita la guida delle commissioni consiliari: Cascone ai trasporti, Raia alla Sanità https://iqdc.eu/regione-campania-definita-la-guida-delle-commissioni-consiliari-cascone-ai-trasporti-raia-alla-sanita/ facebook

Decisi i presidenti delle 8 commissioni consiliari regionali in Campania x.com