commercio al dettaglio dicembre in calo ma il 2025 regge

A dicembre le vendite nel commercio al dettaglio sono diminuite, ma nel complesso l’anno 2025 si chiude con un piccolo segno positivo. La grande distribuzione e l’e-commerce sono gli unici settori a registrare crescita. La flessione di fine anno non ha fermato il miglioramento complessivo, che si vede nel saldo finale di quest’anno.

Vendite in flessione a dicembre 2025, ma l’anno si chiude con un lieve aumento in valore: crescono grande distribuzione ed e-commerce. Dicembre 2025: vendite al dettaglio in frenata. Il 2025 si chiude con un segnale contrastante per il commercio al dettaglio. A dicembre, secondo i dati diffusi dall’Istat, le vendite registrano una flessione congiunturale sia in valore (-0,8%) sia in volume (-0,9%) rispetto al mese precedente Commercio-al-dettaglio-122025. Il calo interessa in modo trasversale sia i beni alimentari sia i beni non alimentari, confermando una debolezza diffusa dei consumi nell’ultimo mese dell’anno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

A novembre 2025, il commercio al dettaglio registra una crescita sia in valore che in volume, secondo i dati ISTAT.

Argomenti discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Aumentano le vendite in dicembre nel commercio al dettaglio; Germania, vendite al dettaglio dicembre in recupero e sopra attese; Via al bando Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni.

*Commercio: a dicembre vendite dettaglio in calo dello 0,8% (Istat)*Commercio: vendite al dettaglio in 2025 salgono dello 0,8% (Istat) 05/02/2026 10:07 MARKET DRIVER: svendita titoli tecnologici evidenzia necessità diversificazione (Ubs Gwm) 05/02/2026 10:06 Francia: ... milanofinanza.it

Commercio: vendite al dettaglio in 2025 salgono dello 0,8% (Istat)ROMA (MF-NW)--Nel 2025 le vendite al dettaglio in valore crescono dello 0,8% rispetto all'anno precedente, mentre sono in calo i volumi (-0,6%). Le vendite dei beni alimentari in valore sono in cresci ... milanofinanza.it

Silandro è stata nominata Capitale europea del piccolo commercio al dettaglio per il 2026. Leggi la notizia: x.com