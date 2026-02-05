comitato con te napoli tifosi chiamati ad unirsi contro le ingiustizie

I tifosi del Napoli devono unirsi contro le ingiustizie. Il Comitato “Con te” ha avviato una raccolta firme per presentare un ricorso al TAR. Ora chiedono a tutti i sostenitori di partecipare e far sentire la loro voce.

Il Comitato Tifosi Azzurri “Con te” propone una raccolta di firme che serviranno a sottoscrivere un ricorso al TAR. Il motivo del contendere è il divieto ai tifosi azzurri residenti in Campania di partecipare alle trasferte della squadra azzurra. Una scelta scellerata che punisce tutti, soprattutto i tifosi onesti, per fatti avvenuti lontano dagli stadi. Di seguito il comunicato del Comitato. Comitato “Con te” Napoli: “Facciamo squadra.”. Così esordisce il comunicato: “COINVOLGIAMO TUTTI I TIFOSI E FACCIAMO SQUADRA FIRMANDO IL RICORSO AL TAR CONTRO DIVIETO TRASFERTE, “DIFENDIAMO COSTITUZIONE E SPORT” Mettiamoci la faccia ed un minimo di impegno lanciando anche appello a fare squadra e tifare contro ingiustizia e violenze, ora è il momento di sottoscrivere il ricorso al TAR Lazio contro il divieto di trasferta imposto anche ai tifosi del Napoli fino a fine stagione, tra l’altro per fatti già puniti avvenuti fuori e lontano dallo stadio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

