Com’ero io come sei tu | al via la seconda edizione del percorso per genitori e figli

Dopo il successo della prima edizione, il Centro per le Famiglie di Piacenza e l’Azienda Usl di Piacenza ripropongono il progetto

Dopo il positivo riscontro della prima edizione, Centro per le Famiglie di Piacenza e Azienda Usl di Piacenza propongono la seconda edizione del progetto "Com’ero io, come sei tu", un percorso dedicato a genitori e figli per accompagnarli insieme nei cambiamenti tipici della preadolescenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Questo percorso educativo mira a rafforzare il rapporto tra genitori e figli attraverso attività che promuovono la crescita emotiva e caratteriale.

