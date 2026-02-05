Domani a Comeana si accendono i festeggiamenti di Carnevale. Lo Spazio Giovani apre le porte ai bambini con

Due settimane a tutto carnevale a Carmignano. Si comincia questo week end a Comeana e a Seano. Domani, a Comeana, allo Spazio Giovani, c’è "Il Carnevalino" per bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati da un adulto, con laboratori per colorare e tagliare una (propria) maschera e di giochi, tra cui la gara di stelle filanti e il tiro a segno al pagliaccio. Tutto gratuito, occorre prenotare entro oggi. Coriandoli e bombolette spray non consentiti. Per prenotazioni: 055.8716213 dalle 15-19 oppure scrivere a: [email protected]. Sabato 7, il Carnevale si sposta alle 10 al Museo archeologico di Artimino con tanto di banchetto in maschera e foto ricordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comeana e Seano a tutto. Carnevale

