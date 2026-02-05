Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset. La causa nasce dopo le parole pronunciate in una discoteca, dove si è chiesto come si possa chiedere a un locale di tappare la bocca a Corona. L’ex paparazzo ha scelto di portare avanti questa azione legale, aprendo un nuovo capitolo nella sua battaglia contro l’azienda di Mediaset.

Perché Fabrizio Corona ha deciso di denunciare Mediaset?. Fabrizio Corona apre un nuovo fronte giudiziario e questa volta il bersaglio è Mediaset. L’ex re dei paparazzi, tramite il suo storico avvocato Ivano Chiesa, ha annunciato una denuncia per tentata estorsione contro il gruppo televisivo. Il motivo? Secondo la difesa, Mediaset avrebbe inviato missive ai gestori di locali pubblici e discoteche, invitandoli a vigilare sul comportamento degli ospiti durante gli eventi, con un chiaro riferimento – non esplicito ma “evidente” – proprio a Corona. Per il legale, queste lettere rappresenterebbero una forma di pressione indiretta per impedire a Corona di lavorare, scoraggiando i locali dall’ingaggiarlo per serate ed eventi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Come si può chiedere a una discoteca di tappare la bocca a Corona?’: la denuncia contro Mediaset

Fabrizio Corona non molla e torna in scena dopo lo stop di Mediaset.

Mediaset ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce.

