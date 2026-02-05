come se la passa sergio bonelli editore

Sergio Bonelli Editore si trova in un momento di contrazione, non in crisi. Il direttore editoriale spiega che si tratta di una fase naturale, causata da fattori che durano da tempo. La casa editrice, nota per i suoi fumetti, sta attraversando una fase di assestamento più che di emergenza.

Non è tanto una «crisi», dice il direttore editoriale, ma un «fisiologico momento di contrazione» le cui cause arrivano da lontano Nelle ultime settimane alcuni fumettisti italiani hanno fatto sapere che Sergio Bonelli Editore, la più grande società italiana del settore, editrice di titoli storici come Tex, Dylan Dog e Zagor, li ha contattati per interrompere le collaborazioni. La notizia è stata molto commentata sui gruppi Facebook italiani dedicati ai fumetti, dove le discussioni su ciò che succede dentro Sergio Bonelli Editore sono da tempo molto accese e partecipate, e spesso coinvolgono gli stessi disegnatori e sceneggiatori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

