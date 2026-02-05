Come procede il piano Mattei? La premier a metà febbraio farà il punto ad Addis Abeba

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che a metà febbraio farà il punto sul piano Mattei durante una visita ad Addis Abeba. L’obiettivo è valutare i progressi e definire i prossimi passi, mentre nel frattempo si avvicina anche il Consiglio europeo informale. La politica italiana si prepara a un mese pieno di impegni importanti, tra riunioni internazionali e decisioni strategiche.

Il 13 febbraio la presidente del Consiglio sarà in Etiopia per la seconda edizione del vertice Italia-Africa, la prima nel continente africano Non c’è solo il Consiglio europeo informale sul futuro dell’Europa. Per Giorgia Meloni febbraio sarà il mese di un altro importantissimo appuntamento. Il giorno successivo al vertice di Bruxelles, il 13 febbraio, infatti, la premier volerà ad Addis Abeba. Nella capitale etiope, dopo il primo appuntamento del 2024, si svolgerà la seconda edizione del vertice Italia-Africa, la conferenza internazionale che svolge un ruolo cruciale per la realizzazione del piano Mattei, la strategia italiana per l’Africa con tanto di struttura a Palazzo Chigi, guidata dal consigliere diplomatico della premier, l’ambasciatore Fabrizio Saggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Come procede il piano Mattei? La premier a metà febbraio farà il punto ad Addis Abeba Approfondimenti su Mattei Piano Da Roma ad Addis Abeba. Il Piano Mattei sempre più trait d’union tra Europa e Africa Il Piano Mattei mira a rafforzare i rapporti tra Europa e Africa, promuovendo partenariati duraturi. Piano Mattei: dopo Roma, Addis Abeba. Il secondo vertice Italia-Africa sarà in Etiopia Il secondo vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, coinvolgendo i capi di Stato e di governo dei due continenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mattei Piano Argomenti discussi: Come procede il piano Mattei? La premier a metà febbraio farà il punto ad Addis Abeba; Dalla spiaggia della Striscia di Gaza puoi vedere in faccia il piano genocida di Israele; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Montalcino: procede il percorso di riorganizzazione, dal 6 febbraio la distribuzione dei kit per il porta a porta. Come procede il piano Mattei? La premier a metà febbraio farà il punto ad Addis AbebaIl 13 febbraio la presidente del Consiglio sarà in Etiopia per la seconda edizione del vertice Italia-Africa, la prima nel continente africano ... ilfoglio.it La linea gialla che divide la Striscia e il piano per una base militare USA: come procede la tregua a GazaL’accordo per il cessate il fuoco a Gaza regge, ma le violazioni sono quotidiane e le accuse reciproche. Ovviamente a pagare il prezzo più alto sono sempre i civili palestinesi. Secondo Al Jazeera, da ... fanpage.it Il 2 febbraio, nel nostro ufficio CIFA di Addis Abeba, abbiamo celebrato Genna, il Natale etiope, con un gesto semplice e potente: esserci. Grazie alla raccolta fondi natalizia, abbiamo consegnato i regali ai 57 ragazzi e ragazze del programma di Sostegno a Di facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.